Эксперты МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС

В МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС с ноября 2022 года

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили не менее трех прямых попаданий по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) впервые с ноября 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

Глава международного агентства призвал ответственных за принятие военных решений воздержаться от действий, нарушающих принципы защиты ядерных объектов.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила об участившихся атаках дронов со стороны Украины. По ее словам, ни одна атомная станция в мире не рассчитана на противостояние огневому воздействию со стороны вооруженных сил — атаки беспилотников способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.

Днем 7 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую АЭС. Пострадали трое сотрудников.