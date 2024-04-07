Путин поручил главе МВД защищать имущество граждан в зоне паводков

Путин поручил главе МВД Колокольцеву обеспечить охрану имущества в зоне паводков

Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить в зоне паводков меры по охране правопорядка и защищать имущество граждан. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается», — приводятся в публикации слова спикера Кремля.

Он пояснил, что речь идет в первую очередь о Курганской и Тюменской областях.

Ранее о сроках стабилизации ситуации с паводком, вызванным прорывом дамбы в Орсе, рассказали власти Оренбургской области. По словам представителя регионального правительства, последствия стихийного бедствия удастся ликвидировать к 20 апреля.