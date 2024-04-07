Власти Оренбургской области назвали сроки стабилизации ситуации по паводку

Правительство Оренбуржья: ситуация по паводку наладится после 20 апреля

Правительство Оренбургской области назвало сроки стабилизации ситуации по паводку. Она наладится после 20 апреля, передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

7 апреля глава МЧС России Александр Куренков заявил, что паводок в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, из-за паводка регион может понести более 21 миллиарда рублей убытков.