Спасатель назвал сроки устранения последствий паводка в Оренбуржье

Спасатель Гофштейн: устранение паводка в Оренбуржье займет до трех недель

Устранение последствий прорыва дамбы в Оренбургской области займет несколько недель, считает заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал сроки ликвидации паводка в регионе.

«Все зависит от того, сколько было снега в регионе, насколько налажен естественный сток. Пока естественным путем все это безобразие не устранится, не уйдет, говорить преждевременно», — сказал он.

Как правило, такие бедствия продолжаются в районе двух-трех недель. В ближайшие две недели ничего хорошего из этого региона мы получать не будем Александр Гофштейн заслуженный спасатель России

По словам Гофштейна, спасательная операция сейчас осложнена сразу несколькими обстоятельствами.

«Это все наслоение природных неблагоприятных факторов: наличие холодной воды, наличие течения, глубины этой воды и массовость — люди, которые спасаются от бедствия, прячутся, плюс еще домашние животные, плюс скарб. Это все ложится на плечи спасателей. Такое сочетание природного негатива и человеческого фактора. Самое главное — масштаб. Если уже перевели в ЧС федерального масштаба, это говорит о том, что там действительно все очень серьезно», — заключил он.

7 апреля власти отнесли ситуацию с паводком в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, который вылетел в регион. «Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — сказал он.

Администрация Оренбурга сообщила, что положение ухудшается. Уровень воды в реке Урал в городе за сутки поднялся еще на 28 сантиметров.

5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, город начало затапливать. Незадолго до ЧП власти начали эвакуировать жителей, сейчас в регионе продолжается масштабная спасательная операция. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до областного центра — Оренбурга, там также началась эвакуация жителей.