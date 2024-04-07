Спасатель назвал сроки устранения последствий паводка в Оренбуржье
Устранение последствий прорыва дамбы в Оренбургской области займет несколько недель, считает заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал сроки ликвидации паводка в регионе.
«Все зависит от того, сколько было снега в регионе, насколько налажен естественный сток. Пока естественным путем все это безобразие не устранится, не уйдет, говорить преждевременно», — сказал он.
Как правило, такие бедствия продолжаются в районе двух-трех недель. В ближайшие две недели ничего хорошего из этого региона мы получать не будем
По словам Гофштейна, спасательная операция сейчас осложнена сразу несколькими обстоятельствами.
«Это все наслоение природных неблагоприятных факторов: наличие холодной воды, наличие течения, глубины этой воды и массовость — люди, которые спасаются от бедствия, прячутся, плюс еще домашние животные, плюс скарб. Это все ложится на плечи спасателей. Такое сочетание природного негатива и человеческого фактора. Самое главное — масштаб. Если уже перевели в ЧС федерального масштаба, это говорит о том, что там действительно все очень серьезно», — заключил он.
7 апреля власти отнесли ситуацию с паводком в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, который вылетел в регион. «Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — сказал он.
Администрация Оренбурга сообщила, что положение ухудшается. Уровень воды в реке Урал в городе за сутки поднялся еще на 28 сантиметров.
5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, город начало затапливать. Незадолго до ЧП власти начали эвакуировать жителей, сейчас в регионе продолжается масштабная спасательная операция. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до областного центра — Оренбурга, там также началась эвакуация жителей.