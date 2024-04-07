Раскрыт возможный многомиллиардный ущерб от наводнения в Оренбургской области

От паводка Оренбургская область может понести более 21 миллиарда рублей ущерба

Раскрыт возможный многомиллиардный ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал ТАСС.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, из-за паводка регион может понести более 21 миллиарда рублей убытков.

Ранее еще одна область в России оказалась под риском паводка. В ходе обсуждения аномальной ситуации в Оренбургской области на заседании правительственной комиссии глава спасательного ведомства отметил, что в Курганской области также высока вероятность наводнения.

Ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.