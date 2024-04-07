Раскрыт возможный многомиллиардный ущерб от наводнения в Оренбургской области
От паводка Оренбургская область может понести более 21 миллиарда рублей ущерба
Раскрыт возможный многомиллиардный ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал ТАСС.
По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, из-за паводка регион может понести более 21 миллиарда рублей убытков.
Ранее еще одна область в России оказалась под риском паводка. В ходе обсуждения аномальной ситуации в Оренбургской области на заседании правительственной комиссии глава спасательного ведомства отметил, что в Курганской области также высока вероятность наводнения.
Ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.
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