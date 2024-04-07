Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент Путин присвоил спикеру Совфеда Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Это следует из опубликованного на портале правовой информации указа о награждении.

Известно, что Матвиенко в воскресенье, 7 апреля, отмечает 75-летие.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ», — говорится в указе.

С юбилеем Матвиенко также поздравил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В своей речи он отметил неоценимый вклад дипломата и государственного деятеля в развитие страны. «Каждый год я говорю, что я принадлежу к огромной армии ее поклонников, так оно и есть», — заявил представитель Кремля.

По его словам, Матвиенко является неотъемлемой частью новейшей истории России. Он указал, что трудно переоценить вклад дипломата в социальные вопросы и вопросы социального обеспечения страны.

Ранее Путин наградил званием Герой России космонавта-испытателя Анну Кикину, в 2022 году совершившую полет к МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon.