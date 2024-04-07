Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Это следует из опубликованного на портале правовой информации указа о награждении.
Известно, что Матвиенко в воскресенье, 7 апреля, отмечает 75-летие.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ», — говорится в указе.
С юбилеем Матвиенко также поздравил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В своей речи он отметил неоценимый вклад дипломата и государственного деятеля в развитие страны. «Каждый год я говорю, что я принадлежу к огромной армии ее поклонников, так оно и есть», — заявил представитель Кремля.
По его словам, Матвиенко является неотъемлемой частью новейшей истории России. Он указал, что трудно переоценить вклад дипломата в социальные вопросы и вопросы социального обеспечения страны.
Ранее Путин наградил званием Герой России космонавта-испытателя Анну Кикину, в 2022 году совершившую полет к МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon.