Раскрыты подробности о введении Турцией визового режима для граждан Таджикистана

Посольство Турции в Душанбе: визовый режим с Таджикистаном может быть временным

Отмена Турцией безвизового режима с Таджикистаном может быть временной мерой. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter) сообщило посольство Турции в Душанбе, раскрыв и другие подробности произошедших перемен.

«До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы, — говорится в сообщении. — После этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом. Необходимость оформления визы — предположительно, временная мера».

В заявлении говорится, что конкретный порядок получения визы сотрудники дипломатического ведомства раскроют позднее. При этом никаких предположений о продолжительности введенного визового режима в документе не содержится.

Указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об отмене безвизового режима с Таджикистаном был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete 5 апреля. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.