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22:40, 7 апреля 2024Мир

Республиканцы поставили Украину в один ряд с остальными противниками США

Нацкомитет республиканцев поставил Украину в один ряд с противниками США

Фото: Al Drago / Reuters

Председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли поставил Украину в один ряд с остальными противниками США. Это прозвучало в эфире телеканала Fox News.

Политик заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена «показала Китаю, Украине и Ирану, что они могут чувствовать себя более агрессивными на мировой арене».

Ранее издание The Washington Post (WP) узнало, что Дональд Трамп планирует заставить Украину отказаться от территорий в пользу России в случае своей победы на президентских выборах. «Предложение Трампа состоит в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — рассказали изданию участвовавшие в разговоре с Трампом и его помощниками источники на условиях анонимности.

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      Марина Совина
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