В России прокомментировали возможное давление Трампа на Украину при переизбрании

Сенатор Климов: давление США на Украину по уступкам России неважно для Москвы

В случае переизбрания на новый срок давление экс-президента США Дональда Трампа на Украину по вопросу территориальных уступок России неважно для Москвы, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения СМИ о возможных шагах политика в случае победы на выборах.

«Те субъекты Российской Федерации, которые обозначены в нашей Конституции, являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, здесь просто не о чем говорить. Признает их там какой-то человек в Киеве или где-то еще, не признает — они все равно являются регионами Российской Федерации», — сказал он.

По мнению сенатора, отношение украинских властей к этим территориям зависит от решений американских политиков. Он полагает, что президент Украины Владимир Зеленский согласится с позицией Вашингтона, какой бы она ни была.

Как сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, Дональд Трамп планирует заставить Украину отказаться от территорий в пользу России в случае своей победы на президентских выборах. «Предложение Трампа состоит в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — рассказали изданию участвовавшие в разговоре с Трампом и его помощниками источники на условиях анонимности.