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16:53, 7 апреля 2024Мир

Стали известны подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине

WP: Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине, оказав давление на Киев

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может завершить конфликт на Украине, оказав давление на Киев, чтобы он уступил Крым и Донбасс в пользу Москвы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Предложение Трампа состоит в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — рассказали изданию участвовавшие в разговоре с Трампом и его помощниками источники на условиях анонимности.

Бывший президент неоднократно высказывался о том, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на президентских выборах в США.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что экс-президент не знает, как решить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года. По его словам, Трамп просто верит, что ему удастся «заключить сделку».

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      Лина Пивоварова
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