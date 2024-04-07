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07:20, 7 апреля 2024Экономика

Россиян призвали поливать батареи из чайника

Эксперт Чашина: отмыть батареи помогут чайник с кипятком и таз

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Отмыть старые чугунные батареи и современные радиаторы помогут чайник с кипятком и таз. Способы очистить отопительное оборудование в труднодоступных местах назвала «Ленте.ру» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

«Поставьте под батарею таз и пролейте все щели горячей водой из чайника. Дождитесь, когда она стечет», — рассказала специалистка. После этого эксперт призвала протереть радиаторы насухо.

Для очистки батарей можно также использовать ершик для бутылок и тряпку. Кусок ткани нужно намочить и намотать на ершик, а затем прочистить все детали радиатора этой конструкцией. Потом следует протереть поверхности сухой тряпкой.

Полезным в этом деле будет также пароочиститель. «Пройдитесь пароочистителем с самой узкой насадкой по внутренней поверхности радиаторов. Вся пыль скатается в комочки и соберется внизу, где ее можно убрать обычной тряпкой», — посоветовала Чашина.

Ранее был назван простой способ отмыть плитку на кухне от жира. Для изготовления средства нужно развести соду в воде. Получившуюся пасту необходимо нанести на плитку и оставить на 10-15 минут, а после — смыть прохладной водой. Затем в отдельной емкости нужно смешать две-три столовые ложки уксуса и два литра воды. Полученным раствором следует обработать загрязненную поверхность.

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      Нина Ташевская
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