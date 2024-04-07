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18:06, 7 апреля 2024Путешествия

Россиянин описал завтрак в Венесуэле фразой «о шведском столе можете забыть»

Фото: Juan Carlos Hernandez / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Венесуэле и рассказал о завтраках, которые подают в местных отелях. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Если вы прилетели в Венесуэлу, но не на курорты Маргариты, а поехали путешествовать по стране, можете совершенно забыть о шведском столе на завтраке в отелях», — такой фразой описал автор публикации свой опыт.

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Он пояснил, что туристы не увидят «никаких тарелок с горами еды» даже в местных четырех- и пятизвездочных отелях. По словам россиянина, там завтрак готовят по заказу, который принимает официант, предлагая выбор из нескольких вариантов.

Путешественник рассказал, что определенные продукты присутствуют почти в любом виде завтрака. Один из них — небольшие круглые лепешки, которые называются арепа. Их готовят из кукурузной муки и подают на стол горячими прямо с плиты. Лепешку надо разрезать пополам и положить туда все, что еще есть в тарелке.

«Если омлет — то омлет, если яичница — то желток, затем добавить мясной фарш или другие дополнения, жареный банан (его подают почти всегда и везде в разном виде) и присыпать сверху тертым сыром. Некоторые предварительно смазывают арепу внутри сливочным маслом», — описал венесуэльский завтрак путешественник.

Россиянин также отметил, что местные жители в арепу укладывают даже омлет, ветчину, сыр или хамон. «Даже если на столе нет всех этих местных специалитетов, а вместо них — колбаса, сыр или мясная нарезка, венесуэлец все равно уложит их в разрезанную арепу. Раздельно есть не станет», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер пообщался с венесуэльцем — бывшим студентом российского вуза — и раскрыл условия его жизни. По словам россиянина, 30-летний Луис живет в престижном центральном районе Каракаса в собственной квартире с несколькими спальнями и просторной гостиной.

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      Алина Черненко
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