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16:03, 7 апреля 2024Силовые структуры

Россиянку задержали после возложения цветов с антивоенной надписью на ленте

В Петербурге задержали женщину после возложения цветов с антивоенной надписью

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 51-летнюю жительницу, возложившую у Вечного огня цветы с антивоенной надписью на ленте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, задержание произошло накануне днем у Вечного огня на Марсовом поле. Женщина пришла с гвоздиками, перевязанными зеленой ленточкой, на которой была пацифистская надпись. В результате ее доставили в отдел полиции, где составили протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Сообщается, что в 2021 году женщина участвовала в митинге.

Ранее сообщалось, что признаки дискредитации Российской армии нашли в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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      Илона Палей
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