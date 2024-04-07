Россиянку задержали после возложения цветов с антивоенной надписью на ленте

В Петербурге задержали женщину после возложения цветов с антивоенной надписью

В Санкт-Петербурге задержали 51-летнюю жительницу, возложившую у Вечного огня цветы с антивоенной надписью на ленте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, задержание произошло накануне днем у Вечного огня на Марсовом поле. Женщина пришла с гвоздиками, перевязанными зеленой ленточкой, на которой была пацифистская надпись. В результате ее доставили в отдел полиции, где составили протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Сообщается, что в 2021 году женщина участвовала в митинге.

Ранее сообщалось, что признаки дискредитации Российской армии нашли в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).