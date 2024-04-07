Российский губернатор обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы

Губернатор Курганской области обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы. Слова главы области цитирует Telegram-канал радиостанции «Вести FM».

Он добавил, что они делают это, чтобы отвезти грунт на собственные участки. В связи с этим было принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды.

Журналисты добавляют, что в самом Кургане началась превентивная эвакуация жителей садовых товариществ одного из микрорайонов, въезд в который как раз и будет засыпан для укрепления дамбы. В мэрии города напомнили о принудительной эвакуации тех жителей, которые откажутся сделать это добровольно.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков предупредил, что в Курганской области в бассейне реки Тобол существует риск неблагоприятной паводковой обстановки. В связи с этим туда направлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС России.