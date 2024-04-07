Российский певец Александр Маршал провел концерт для десантников в зоне СВО

Заслуженный артист Российской Федерации Александр Маршал провел в зоне специальной военной операции (СВО) концерт для десантников, сообщили РИА Новости.

Отмечается, что певец спел свои лучшие песни для ивановских десантников, находящихся на территории вооруженного конфликта, а также выразил слова поддержки и глубокого уважения.

Музыкант неоднократно приезжал с концертами в Донбасс. Певец числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, а также находится в черном списке Латвии за поддержку российской армии и спецоперации на Украине.

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов оценил поездки участников «голой вечеринки» в зону специальной военной операции. По мнению Огурцова, «отмененные» звезды посещают Донбасс исключительно ради денег.