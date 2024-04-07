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06:56, 7 апреля 2024Ценности

Певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО

Российский певец Александр Маршал провел концерт для десантников в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Маршал

Александр Маршал. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заслуженный артист Российской Федерации Александр Маршал провел в зоне специальной военной операции (СВО) концерт для десантников, сообщили РИА Новости.

Отмечается, что певец спел свои лучшие песни для ивановских десантников, находящихся на территории вооруженного конфликта, а также выразил слова поддержки и глубокого уважения.

Музыкант неоднократно приезжал с концертами в Донбасс. Певец числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, а также находится в черном списке Латвии за поддержку российской армии и спецоперации на Украине.

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов оценил поездки участников «голой вечеринки» в зону специальной военной операции. По мнению Огурцова, «отмененные» звезды посещают Донбасс исключительно ради денег.

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      Марина Совина
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