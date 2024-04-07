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22:49, 7 апреля 2024Бывший СССР

Советник Кучмы обратился к Зеленскому из-за скандала с сиротой

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского отреагировать на скандал с сиротой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на скандал с 14-летним сиротой, которого пытались мобилизовать. Свое обращение он опубликовал на Youtube-канале.

Он обратил внимание на то, что реакции территориального центра комплектования (ТЦК) также не последовало. «А что ты молчишь, Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят», — поинтересовался экс-советник Кучмы. Он также предложил задуматься о том, что будет происходить в стране в случае принятия закона о мобилизации.

Соскин также отметил, что введение закона о мобилизации станет открытым объявлением гражданской войны. «Вы думаете, люди будут терпеть, они не возьмутся за оружие, вы думаете? Не будут этих уничтожать, которые будут пытаться их задержать?» — вопросил он.

Ранее сообщалось, что в селе Приозерное Одесской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать 14-летнего подростка.

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      Марина Совина
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