Советник Кучмы обратился к Зеленскому из-за скандала с сиротой

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского отреагировать на скандал с сиротой

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на скандал с 14-летним сиротой, которого пытались мобилизовать. Свое обращение он опубликовал на Youtube-канале.

Он обратил внимание на то, что реакции территориального центра комплектования (ТЦК) также не последовало. «А что ты молчишь, Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят», — поинтересовался экс-советник Кучмы. Он также предложил задуматься о том, что будет происходить в стране в случае принятия закона о мобилизации.

Соскин также отметил, что введение закона о мобилизации станет открытым объявлением гражданской войны. «Вы думаете, люди будут терпеть, они не возьмутся за оружие, вы думаете? Не будут этих уничтожать, которые будут пытаться их задержать?» — вопросил он.

Ранее сообщалось, что в селе Приозерное Одесской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать 14-летнего подростка.