Стали известны даты визита Лаврова в Китай

Глава МИД России Лавров посетит КНР с дипломатическим визитом 8 апреля

Глава МИД Сергей Лавров 8 апреля посетит КНР для переговоров с китайским коллегой Ван И. Даты предстоящего дипломатического визита стали известны из сообщения российского внешнеполитического ведомства.

«8-9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе встречи дипломаты намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы координации действий двух стран в рамках международных организаций.

Ранее Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине. Он отметил, что Москва при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров.