Стали известны даты визита Лаврова в Китай
Глава МИД Сергей Лавров 8 апреля посетит КНР для переговоров с китайским коллегой Ван И. Даты предстоящего дипломатического визита стали известны из сообщения российского внешнеполитического ведомства.
«8-9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в ходе встречи дипломаты намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы координации действий двух стран в рамках международных организаций.
Ранее Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине. Он отметил, что Москва при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров.