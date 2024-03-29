Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине

Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем мирного плана по Украине

Москва при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Он высказался о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине. Как отметил министр, в нем говорится о необходимости устранить введенные Западом задолго до специальной военной операции (СВО) односторонние санкции, являющиеся раздражителем. Министр напомнил, что Москва добивается равной безопасности для всех участников процесса.

Добиться этого можно, сев за стол переговоров, а не на условиях «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, уверен он. «На основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ», — добавил он.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Его ключевыми моментами являются возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

