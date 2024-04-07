Стало известно о проблемах со здоровьем у одного из командиров «Вагнера»

Появилась информация о проблемах со здоровьем у одного из командиров «Вагнера»

Один из командиров частной военной компании (ЧВК) с позывным Ратибор имел серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщается в Telegram-канале Grey Zone, связанном с ЧВК.

«И несмотря на то, что он был неоднократно ранен в бою, нынешнее осложнение заключалось в том, что после крушения самолета с Первым [Евгением Пригожиным] и Девятым [Дмитрием Уткиным] он, скажем так, отравился», — говорится в публикации.

По информации канала, Ратибору было противопоказано участие в прямых боевых действиях, однако он всегда рвался в бой и искал возможность проявить себя.

Отмечается, что новость о переходе отрядов «Вагнера» в спецназ «Ахмат» для многих бойцов стала сюрпризом.

Как сообщалось ранее, в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бывших бойцов частной военной компании «Вагнер», включая Ратибора. Соответствующее решение принято по итогам переговоров командира «Ахмата» Апти Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер», которые проводились по поручению главы Чечни.