Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 7 апреля 2024Россия

Троих детей и шестерых взрослых госпитализировали из-за паводка в Орске

Минздрав сообщил о госпитализации шестерых взрослых и троих детей в Орске

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Орске из-за наводнения госпитализировали шестерых взрослых и троих детей, еще 99 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

По словам Кузнецова, состояние госпитализированных не вызывает опасений. На месте работу медицинских учреждений контролирует заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий, который прибыл в Орск по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее глава МЧС России назвал ситуацию в затопленном Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

      В ГУР Украины пригрозили расширить географию ударов по российским НПЗ

      В Орске пожаловались на грязную воду из кранов

      Минобороны России сообщило о попытке теракта со стороны Киева

      Телефонные мошенники выманили у россиянки 74 миллиона рублей

      Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области

      Белоруссия получила от России четыре вертолета Ми-35М

      Путин поручил главе МВД защищать имущество граждан в зоне паводков

      Власти Оренбуржья назвали дату начала выплат пострадавшим от паводка

      Хави назвал «Барселону» своей религией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше