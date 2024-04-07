Троих детей и шестерых взрослых госпитализировали из-за паводка в Орске

Минздрав сообщил о госпитализации шестерых взрослых и троих детей в Орске

В Орске из-за наводнения госпитализировали шестерых взрослых и троих детей, еще 99 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

По словам Кузнецова, состояние госпитализированных не вызывает опасений. На месте работу медицинских учреждений контролирует заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий, который прибыл в Орск по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее глава МЧС России назвал ситуацию в затопленном Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.