В Британии заявили о шоке от кровопролития в секторе Газа

Сунак заявил, что Британия шокирована кровопролитием в секторе Газа

Великобритания продолжает поддерживать право Израиля на самооборону, но шокирована кровопролитием в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Он подчеркнул, что конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должен прекратиться, сообщает ТАСС.

В своей речи Сунак отметил, что спустя шесть месяцев после начала войны ситуация в Газе для мирных жителей продолжает ухудшаться. По его словам, голод, отчаяние и количество погибших ужасает масштабами.

«Мы по-прежнему поддерживаем право Израиля защищать себя от угрозы со стороны террористов ХАМАС и обеспечивать свою безопасность», — сказал премьер.

Сунак признался, что все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием, поэтому конфликт должен закончиться скорее.

Политик призвал к немедленному освобождению удерживаемых ХАМАС заложников и открытию маршрутов для доставки помощи в анклав. Он считает, что такие действия помогут создать гуманитарную паузу.

Ранее Сунак заявил, что Великобритания выйдет из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это позволит остановить поток нелегальных мигрантов.