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11:25, 7 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о возможности военного переворота на Украине

Гагин: на Украине может начаться переворот с целью свергнуть Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Из-за отмены выборов на Украине в стране может начаться военный переворот с целью свергнуть действующего президента Владимира Зеленского. О такой возможности в беседе с РИА Новости рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске», — передает агентство слова Гагина.

Он пояснил, что решение Зеленского отменить голосование мешает усилиям Запада создать иллюзию демократии на Украине, поэтому от главы государства могут избавиться.

Ранее Гагин также оценил подготовку террористов, причастных к трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, преступники являются не случайными людьми, а обученными наемниками.

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      Глеб Палехов
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