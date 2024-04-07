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13:03, 7 апреля 2024Россия

В ДНР заявили о ненужности переговоров с Киевом

Советник главы ДНР Гагин: переговоры с Украиной не нужны, нужна просто победа

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что России на данный момент не нужны переговоры с Украиной. По его словам, Москве нужна просто победа, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, сейчас мы не нуждаемся в переговорах с Украиной», — отметил Гагин, подчеркнув, что это его личное мнение, а не комментарий официального лица.

«Мы сейчас нуждаемся просто в победе, потому что украинский режим показал, что это террористический режим», — добавил он.

По его мнению, страны Запада не верят в победу Киева. Для них важнее ослабить Россию любым способом, в том числе «военным способом и руками Украины».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал французскому коллеге Себастьяну Лекорню на готовность к диалогу по конфликту на Украине, однако счел бессмысленной встречу в Женеве без участия Москвы.

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      Лина Пивоварова
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