Депутат Чепа: будущий президент Словакии Пеллегрини столкнется с давлением

Будущий президент Словакии Петер Пеллегрини, одержавший победу на выборах, столкнется с серьезным давлением, которое окажут США и отдельные европейские государства. Такое развитие событий в беседе с РИА Новости предрек первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что после победы на Пеллегрини будут оказывать колоссальное давление, мы видим, какое давление оказывают на Венгрию, на многие другие страны, которые хотят заявлять о своей независимой позиции. Сегодня Европа, в первую очередь в банковской сфере, во многом зависит от США, и сегодня они имеют возможность давить на европейские страны», — выразил мнение парламентарий.

Депутат также добавил, что события на Украине были спродюсированы в 2013 году спецслужбами Соединенных Штатов, вслед за чем последовали попытки втянуть в конфликт все новые европейские государства. По мнению Чепы, все большее количество жителей континента начинает это понимать.

«Мы видим, какие происходят изменения в тех странах, где проходят выборы. Для многих политиков современной Европы приходят последние дни», — заключил Чепа.

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине, победил во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 53,12 процента голосов. При этом явка составила 61,14 процента.