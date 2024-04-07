Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 7 апреля 2024Мир

В Госдуме предрекли колоссальное давление на нового президента Словакии

Депутат Чепа: будущий президент Словакии Пеллегрини столкнется с давлением
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Будущий президент Словакии Петер Пеллегрини, одержавший победу на выборах, столкнется с серьезным давлением, которое окажут США и отдельные европейские государства. Такое развитие событий в беседе с РИА Новости предрек первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что после победы на Пеллегрини будут оказывать колоссальное давление, мы видим, какое давление оказывают на Венгрию, на многие другие страны, которые хотят заявлять о своей независимой позиции. Сегодня Европа, в первую очередь в банковской сфере, во многом зависит от США, и сегодня они имеют возможность давить на европейские страны», — выразил мнение парламентарий.

Материалы по теме:
«Мы будем управлять» Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
«Мы будем управлять»Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
15 декабря 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024

Депутат также добавил, что события на Украине были спродюсированы в 2013 году спецслужбами Соединенных Штатов, вслед за чем последовали попытки втянуть в конфликт все новые европейские государства. По мнению Чепы, все большее количество жителей континента начинает это понимать.

«Мы видим, какие происходят изменения в тех странах, где проходят выборы. Для многих политиков современной Европы приходят последние дни», — заключил Чепа.

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине, победил во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 53,12 процента голосов. При этом явка составила 61,14 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

      Спасатель назвал сроки устранения последствий паводка в Оренбуржье

      Захарова ответила на слова Зеленского об избирательном процессе в США

      Женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП в Москве

      ВС России уничтожили склад с переданными Киеву безэкипажными катерами НАТО

      Российская армия улучшила тактическое положение на одном направлении

      В Совфеде назвали Макрона «сумасбродным политиком»

      Глава МЧС доложил Путину о ситуации с паводком в Оренбургской области

      Точность «Солнцепеков» удалось значительно повысить

      В Петербурге двойняшек госпитализировали после домашних родов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше