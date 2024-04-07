Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:10, 7 апреля 2024Бывший СССР

В Херсонской области раскрыли последствия для украинцев за отказ идти на фронт

Депутат Барбашов: отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над семьями

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов раскрыл последствия для украинцев за отказ идти на фронт. По его словам, не желающим воевать гражданам угрожают расправой над семьями, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что в Николаевской области тех, кто отказался служить после падания в территориальный центр комплектования (ТЦК), помещают в колонию №83 в Константиновке Арбузинского района.

«Там их подвергают избиениям, унижениям и в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам», — сказал Барбашов. Он добавил, что призывают в основном жителей юга Украины из сельской местности.

Ранее командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Белый рассказал, что военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили покидать позиции в Новомихайловке под угрозой расправы с семьей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      От 18 до 60 лет. На Украине заявили, что власти хотят включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин

      Стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

      В ВСУ рассказали о последствиях ночных взрывов в Одессе

      Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

      Стало известно о скандале в США из-за грубого заявления Хиллари Клинтон

      В Крыму назвали стратегическую задачу Зеленского

      В США допустили роспуск НАТО

      В Херсонской области раскрыли последствия для украинцев за отказ идти на фронт

      Певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО

      Стало известно о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше