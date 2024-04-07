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15:54, 7 апреля 2024Россия

В Курске объявили воздушную тревогу

Старовойт: в Курске и Курской области опасность атаки БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Курске и Курской области объявили воздушную тревогу на фоне опасности атаки беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Он добавил, что системы противовоздушной обороны переведены в состояние боевой готовности, чтобы отразить возможную атаку.

Ранее 7 апреля воздушную тревогу объявили в Белгородской области. Тогда сирена звучала менее 10 минут.

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      Глеб Палехов
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