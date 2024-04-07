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05:31, 7 апреля 2024Россия

В Оренбурге из-за паводка ограничили движение автомобилей

В Оренбурге ограничили движение автомобилей до 15 апреля из-за паводка

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство Оренбургской области ввело в Оренбурге частичного ограничения движения автомобилей до 15 апреля в связи с паводком, передает ТАСС.

«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автомобильный проезд был закрыт на шести улицах и пяти переулках, которые могут представлять угрозу для передвижения. Помимо этого в городе начали возводить искусственную насыпь, позволяющую не допустить близкого подхода воды к жилым домам.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин предрек уровню воды в реке Урал достижение критической отметки в ночь на воскресенье, 7 апреля. Градоначальник отметил, что граждан, которые откажутся покидать опасные области добровольно, будут эвакуировать принудительно.

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      Марина Совина
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