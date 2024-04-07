В Оренбургской области после прорыва дамбы началась вакцинация против гепатита А

Роспотребнадзор: в Оренбургской области началась вакцинация против гепатита А

В Оренбургской области, где после прорыва дамбы наступили сильные паводки, началась вакцинация против вирусного гепатита А. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных происшествий сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Начата вакцинация против вирусного гепатита А, создан запас вакцины (...). Создан запас противокорьевой вакцины. На сегодняшний день все меры, которые необходимы в этой ситуации, организованы и принимаются», — приводятся в публикации слова главного санитарного врача.

Она добавила, что по мере развития ситуации ведомство будет принимать дополнительные меры реагирования при необходимости.

Ранее в министерстве здравоохранения Оренбургской области заявили о 18 случаях острого отравления жителей Орска. Сообщалось, что все пострадавшие употребляли воду из-под крана.