В Петербурге двойняшек госпитализировали после домашних родов

Петербургских двойняшек госпитализировали после домашних родов

В Санкт-Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии двойняшек, появившихся на свет после домашних родов. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», их 36-летняя мать отказалась от помощи врачей.

Уточняется, что от момента родов до поступления в Педиатрический университет прошло меньше суток. При этом функции акушера взял на себя муж женщины. Семейная пара не стала везти мальчика и девочку на обследование и не зарегистрировала их. Одному из детей потребовался перевод в реанимацию.

После отказа от прохождения лечения мать двойняшек была извещена о грозящей ей смерти, но все равно покинула медицинское учреждение. Журналисты уточняют, что она называет себя психологом и гештальт-терапевтом, а прошедшие роды стали для нее четвертыми — в семье уже воспитываются трое детей.

Ранее немка, переехавшая с семьей в Никарагуа, решила родить ребенка на природе без помощи врачей. В итоге он появился на свет ночью в Карибском море прямо во время заплыва. Он стал пятым ребенком в семье женщины, которая аналогичным образом родила и предыдущего.