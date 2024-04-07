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08:50, 7 апреля 2024Силовые структуры

В СК завершили расследование дела о надписи во Владивостокской крепости

СК завершил расследование дела о надписи Akosh+Sasha во Владивостокской крепости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника «Поспеловская батарея», который входит в состав Владивостокской крепости на острове Русский во Владивостоке. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины закончено. Их обвиняют в осквернении объекта культурного наследия на острове Русский (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

По версии следствия, 3 марта обвиняемые «из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения» во Владивостокской крепости.

На данный момент следственные действия завершены. Обвиняемые и защитники завершили знакомство с материалами дела.

4 марта МВД сообщило о задержании двоих жителей Владивостока по подозрению в нанесении надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее с помощью баллончика. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 («Повреждение памятников») УК РФ.

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      Марина Совина
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