В СК завершили расследование дела о надписи во Владивостокской крепости

СК завершил расследование дела о надписи Akosh+Sasha во Владивостокской крепости

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника «Поспеловская батарея», который входит в состав Владивостокской крепости на острове Русский во Владивостоке. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины закончено. Их обвиняют в осквернении объекта культурного наследия на острове Русский (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

По версии следствия, 3 марта обвиняемые «из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения» во Владивостокской крепости.

На данный момент следственные действия завершены. Обвиняемые и защитники завершили знакомство с материалами дела.

4 марта МВД сообщило о задержании двоих жителей Владивостока по подозрению в нанесении надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее с помощью баллончика. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 («Повреждение памятников») УК РФ.