В России учредили новый праздник

В России учредили День работника электронной промышленности

Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября. Инициатива о появлении в календаре этой даты исходила от президента Российской академии наук Геннадия Красникова, его идею поддержали представители области, говорится в публикации.

В правительстве назвали электронную промышленность одной из стратегических отраслей экономики страны. В частных и государственных предприятиях этой сферы работают более 300 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что критически важной задачей для экономики РФ является модернизация ее основных секторов, включая промышленное производство, агропромышленный комплекс, сферу услуг и другие. Глава государства уточнил, что для выполнения этой цели нужно будет активнее внедрять цифровые технологии, а также усиливать автоматизацию производственных и управленческих процессов.