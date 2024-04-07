В России выросла доля IT-отрасли в экономике

Вице-премьер Чернышенко: доля IT-отрасли в объеме ВВП превысила два процента

Доля IT-отрасли в экономике России увеличилась по итогам прошлого года. Об этом в рамках Дня Рунета на ВДНХ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его цитирует РИА Новости.

По его словам, вклад IT-сферы в общий объем ВВП страны превысил в 2023 году 2 процента. «В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами», — подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал, что с 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей. Половина россиян постоянно использует интернет-сервисы в повседневной жизни, а 84 процента граждан проводят в интернете более трех часов в день, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что критически важной задачей для экономики РФ является модернизация ее основных секторов, включая промышленное производство, агропромышленный комплекс, сферу услуг и другие. Глава государства уточнил, что для выполнения этой цели нужно будет активнее внедрять цифровые технологии, а также усиливать автоматизацию производственных и управленческих процессов.