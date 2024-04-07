Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 7 апреля 2024Россия

В Совфеде назвали Макрона «сумасбродным политиком»

Сенатор Кастюкевич: французы не захотят проливать кровь за террориста Зеленского

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Отправка французских войск на Украину станет для них поездкой в один конец. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член Совета федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич, назвавший также французского лидера «сумасбродным политиком».

По словам сенатора, Вашингтон не будет помогать Парижу «в этой авантюре», о чем его представители заявляют «уже чуть ли не в открытую». При этом президент Франции Эммануэль Макрон, по оценке Кастюкевича, либо плохо учил историю в школе, либо не делал этого вовсе.

«Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика [Макрона] и террориста [президента Украины Владимира Зеленского]. А если захотят, то земли у нас много, всех тут и закопаем», — заключил член Совфеда.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить «по-мужски» и лично возглавить корпус французских военных на Украине. Он отметил, что благодаря этому у лидера европейского государства появится шанс побыть в роли Наполеона.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

      Спасатель назвал сроки устранения последствий паводка в Оренбуржье

      Захарова ответила на слова Зеленского об избирательном процессе в США

      Женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП в Москве

      ВС России уничтожили склад с переданными Киеву безэкипажными катерами НАТО

      Российская армия улучшила тактическое положение на одном направлении

      В Совфеде назвали Макрона «сумасбродным политиком»

      Глава МЧС доложил Путину о ситуации с паводком в Оренбургской области

      Точность «Солнцепеков» удалось значительно повысить

      В Петербурге двойняшек госпитализировали после домашних родов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше