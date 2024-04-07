Сенатор Кастюкевич: французы не захотят проливать кровь за террориста Зеленского

Отправка французских войск на Украину станет для них поездкой в один конец. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член Совета федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич, назвавший также французского лидера «сумасбродным политиком».

По словам сенатора, Вашингтон не будет помогать Парижу «в этой авантюре», о чем его представители заявляют «уже чуть ли не в открытую». При этом президент Франции Эммануэль Макрон, по оценке Кастюкевича, либо плохо учил историю в школе, либо не делал этого вовсе.

«Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика [Макрона] и террориста [президента Украины Владимира Зеленского]. А если захотят, то земли у нас много, всех тут и закопаем», — заключил член Совфеда.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить «по-мужски» и лично возглавить корпус французских военных на Украине. Он отметил, что благодаря этому у лидера европейского государства появится шанс побыть в роли Наполеона.