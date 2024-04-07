Макрона призвали поступить «по-мужски» на Украине

Шеремет посоветовал Макрону лично возглавить французский корпус на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить «по-мужски» и лично возглавить корпус французских военных на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что если Макрону не терпится отправить французских военных на Украину, то ему следует возглавить их корпус.

«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», — отметил политик.

В конце февраля Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.