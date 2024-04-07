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08:27, 7 апреля 2024Россия

Макрона призвали поступить «по-мужски» на Украине

Шеремет посоветовал Макрону лично возглавить французский корпус на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить «по-мужски» и лично возглавить корпус французских военных на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что если Макрону не терпится отправить французских военных на Украину, то ему следует возглавить их корпус.

«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», — отметил политик.

В конце февраля Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

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      Марина Совина
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