В США допустили роспуск НАТО

Военный аналитик Дени назвал роспуск НАТО негативным сценарием для Запада

Американский военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени заявил, что по прошествии 75 лет НАТО может исчезнуть. Об этом он высказался в интервью Pravda.

Дени подчеркнул, что его беспокоят серьезные изменения в действиях США по отношению к Европе и к НАТО. Он допустил, что после избрания нового американского лидера произойдут «коренные перемены».

«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо. Я даже не исключаю роспуска НАТО, что для Соединенных Штатов Америки стало бы крайне негативным сценарием», — отметил он.

Ранее в США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО. Американские и канадские аналитики считают, что роспуск блока станет лучим решением.

Альянс был основан 4 апреля 1949 года, в его состав в тот момент входили 12 стран.