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19:17, 7 апреля 2024Мир

Вашингтон прокомментировал отправку американских военных в сектор Газа

Кирби: мы не собираемся отправлять американских военных в Газу

Фото: Ammar Awad / Reuters

Вашингтон не планирует отправлять американских военных в Газу для участия в боевых действиях. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, прокомментировавший также действия по отношению к конфликту, о которых готовы говорить в Белом доме.

«Мы не допустим, чтобы американские войска отправились в сектор Газа и приняли участие в этой войне. Что мы сделаем, так это обеспечим, чтобы у Израиля были инструменты и возможности, необходимые для самозащиты. Кроме того, и президент США Джо Байден ясно дал это понять, мы собираемся привлечь Израиль к ответственности за то, как они проводят свои операции», — заявил Кирби.

Он отметил, что США остаются хорошим другом для Израиля. И эта страна имеет право защищать себя, особенно с учетом того количества угроз, что исходят от ее соседей по региону. Вместе с тем, Кирби дал понять, что Вашингтон будет требовать от Израиля высокого уровня подотчетности и эффективности защиты гражданского населения.

Ранее Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Американский лидер пригрозил перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа.

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      Олег Давыдов
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