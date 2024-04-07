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02:19, 7 апреля 2024Мир

Минобороны Британии заявило о неготовности к войне

Замминистра обороны Британии Хиппи: страна не готова к возможной войне
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Лондон не готов к возможной войне, некоторые члены британского Кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер, заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph.

Он согласился с позицией министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Политик отметил, что встречался с коллегами из Минобороны Швеции, которые дали ему брошюру. В ней говорится, как действовать на случай начала войны. «Она служит суровым напоминанием о том, что война — это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем», — подчеркнул Хиппи.

Он добавил: чтобы приготовиться к войне, требуется много времени. «В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», — высказался замминистра.

Ранее замминистра обороны Великобритании Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд заявил, что с декабря 2021 года страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов.

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      Марина Совина
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