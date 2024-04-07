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16:09, 7 апреля 2024Мир

Во Франции рассказали о пойманной с поличным фон дер Ляйен

Филиппо: главу ЕК фон дер Ляйен поймали с поличным из-за коррупционной схемы

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен поймали с поличным из-за коррупционной схемы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Французский политик поделился статьей Liberation, где говорится, что фон дер Ляйен «поймали с поличным» из-за кумовства. Как сообщает издание, глава ЕК создала должность с зарплатой 20 тысяч евро в месяц, чтобы назначить на нее своего однопартийца Маркуса Пипера.

«По своему устройству ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, поскольку она генерирует колоссальные суммы денег, однако у нее нет сдержек и противовесов и какой-либо легитимности!» — говорится в комментарии Филиппо.

Он также призвал Францию выйти из состава Евросоюза и «позволить правосудию свершиться».

Ранее политик Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в приближении третьей мировой войны и назвал его «лучшим голубем НАТО».

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      Лина Пивоварова
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