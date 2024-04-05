Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 5 апреля 2024Мир

Во Франции Макрона обвинили в приближении третьей мировой войны

Филиппо: третья мировая война приближается из-за «лучшего голубя НАТО» Макрона

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что третья мировая война приближается из-за «лучшего голубя НАТО» — президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Украина станет членом НАТО», Филиппо обратил внимание на вклад в это французского лидера, который «подражает» альянсу.

«Глубинное государство приближает третью мировую войну, и первыми от этого пострадают, очевидно, европейские страны, начиная с Франции, из-за лучшего голубя НАТО Макрона», — отметил политик.

Ранее американский госсекретарь Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, но сейчас для вступления страны не хватает «ясной дорожной карты». Он добавил, что члены НАТО во время саммита обязательно обсудят, как эту карту сформировать.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      В Кремле высказались о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России

      Россиянин заказал через даркнет грузовик с 300 килограммами запрещенных веществ

      Памятник Пригожину и Уткину в полный рост установили в часовне «Вагнера»

      В европейской стране захотели ужесточить контроль за соблюдением санкций

      Внешность 66-летнего Алека Болдуина оценили в сети фразой «алкоголь его погубил»

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше