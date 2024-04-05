Филиппо: третья мировая война приближается из-за «лучшего голубя НАТО» Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что третья мировая война приближается из-за «лучшего голубя НАТО» — президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Украина станет членом НАТО», Филиппо обратил внимание на вклад в это французского лидера, который «подражает» альянсу.

«Глубинное государство приближает третью мировую войну, и первыми от этого пострадают, очевидно, европейские страны, начиная с Франции, из-за лучшего голубя НАТО Макрона», — отметил политик.

Ранее американский госсекретарь Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, но сейчас для вступления страны не хватает «ясной дорожной карты». Он добавил, что члены НАТО во время саммита обязательно обсудят, как эту карту сформировать.