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11:03, 8 апреля 2024Культура

Актриса Кристина Асмус попала в больницу

Актрису Кристину Асмус госпитализировали с высокой температурой

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Звезда сериала «Интерны», актриса Кристина Асмус попала в больницу. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда опубликовала фото с капельницей из больничной палаты. «Сегодня я должна была выйти на сцену в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Но ночью у меня поднялась температура под 40, и меня госпитализировали», — рассказала она подписчикам.

Асмус отметила, что на данный момент ее состояние улучшилось, но она еще какое-то время пробудет в медучреждении.

Ранее народного артиста России, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Стало известно, что исполнителю проведут процедуру по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.

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      Мария Рюрикова
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