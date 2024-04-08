Изменены популярные представления о мозжечке

Nature Communications: мозжечок участвует в когнитивных процессах

Ученые Медицинской школы Питтсбургского университета и Колумбийского университета раскрыли новую роль мозжечка. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, изменяют популярные представления о функциях мозжечка, согласно которым он контролирует только движения и координацию тела.

Известно, что мозжечок, на который приходится около 10 процентов массы мозга, содержит почти 80 процентов нейронов мозга. Предыдущие исследования показывают, что определенные части мозжечка связаны с теми областями головного мозга, которые участвуют в когнитивных процессах.

Чтобы лучше понять роль мозжечка в когнитивной деятельности, исследователи научили обезьян двигать левой или правой рукой в ​​зависимости от того, какое изображение они видят на экране. Они получают глоток сока, если правильно решают задачу, и в конечном итоге учатся ассоциировать определенные визуальные сигналы с соответствующими движениями, чтобы получить награду.

Была определена часть мозжечка, которая связана с областью префронтальной коры, участвующей в формировании новых зрительно-моторных ассоциаций. В этой заднелатеральной области мозжечка активность нейронов, называемых клетками Пуркинье, изменяется в соответствии с процессом обучения и получением вознаграждения. Показано, что блокировка клеток Пуркинье приводит к значительному замедлению обучения, и производительность не достигает прежнего уровня.