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16:59, 8 апреля 2024Моя страна

Раскрыты топ-10 самых экономных направлений для отдыха в апреле

Адлер и Ейск оказались в списке самых бюджетных направлений для отдыха в апреле

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Краснодарский край и Крым оказались среди самых экономных направлений для путешествий в апреле. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты раскрыли, что дешевле всего в апреле получится отдохнуть в Адлере, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 2029 рублей. Вторую строчку рейтинга занял Ейск, также расположенный в Краснодарском крае — за одну ночь проживания там придется отдать в среднем 2089 рублей.

Далее в списке города Крыма — Евпатория (2103 рубля за ночь) и Феодосия (2234 рубля). Также в топ-10 наиболее бюджетных направлений попали дагестанский Каспийск (2358 рублей), Судак (2409 рублей), Иркутск (2454 рубля), Севастополь (2483 рубля) и Алушта (2544 рублей).

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Аналитики также включили в исследование Гагру, расположенную в Абхазии, поскольку для посещения направления не требуется заграничный паспорт и основной поток туристов приезжает туда через Сочи. Стоимость одной ночи там в среднем составляет 2523 рубля.

Ранее эксперты туристического сервиса «Туту.ру» назвали Дагестан, Ингушетию и Калмыкию лучшими регионами России для весеннего путешествия. Например, специалисты отметили, что в Дербенте (Дагестан) в марте уже стоит весенняя погода — температура воздуха в среднем достигает 12 градусов. Путешественникам посоветовали посетить крепость Нарын-кала, а также старинные бани.

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      Марк Успенский
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