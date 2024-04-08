Число осиротевших после теракта в «Крокусе» детей увеличилось

Львова-Белова: сиротами после теракта в «Крокусе» остались девять детей

Девять детей из шести семей остались сиротами после теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об увеличении числа оставшихся без обоих родителей детей сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

Опекунами потерявших родителей детей стали их родственники, подчеркнула она.

Также омбудсмен сообщила, что пятеро из шести госпитализированных после теракта детей уже выписаны из медицинских учреждений и вернулись в свои дома.

Ранее Львова-Белова проинформировала, что после террористической атаки осиротели восемь детей.

Вечером 22 марта было совершено вооруженное нападение на расположенный в подмосковном Красногорске «Крокус Сити Холл». Террористы устроили стрельбу и подожгли концертный зал перед выступлением группы «Пикник».