Российские операторы связи охладели к отечественному оборудованию

«Ъ»: операторы связи стали завозить базовые станции и охладели к оборудованию РФ

Объем завезенных в Россию базовых станций связи их компонентов (приемопередатчик, выносной радиоблок, радиомодуль) вырос на 15 процентов в натуральном выражении и на 56 процентов в денежном. Об этом со ссылкой на данные таможенной статистики пишет «Коммерсантъ».

Большей частью производителями оборудования являются мировые лидеры отрасли — Huawei, Ericsson и Nokia. Вместе с тем, как утверждает источник, близкий к операторам, к российской продукции, которая производится в рамках политики импортозамещения, компании фактически охладели, параллельного импорта им сейчас достаточно.

Другой собеседник издания указал, что цена на станции и компоненты существенно выросла. Можно говорить, что закупки ведутся в розничном формате, соответственно, увеличились комиссии, транспортные расходы и другие издержки, а вот скидок за партии больше нет. Даже подержанное железо обходится значительно дороже, чем новое.

Как отмечается в материале, операторы максимально закупали оборудование в первом квартале 2022 года. Затем наступил шоковый период, когда поставки из-за санкций были практически заморожены, но с 2023 года частично их удалось возобновить. Таким образом, для обеспечения насущных нужд сделанных запасов и параллельного импорта пока хватает.

Источник среди поставщиков добавляет, что компоненты завозить проще, чем базовые станции, а дополнительные радиоблоки позволяют нарастить мощность базовой станции. В настоящее время основной задачей стало расширение мощности площадок, а не строительство новых. Кроме того, закупками про запас операторы больше не занимаются.

В конце прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко предупредил, что операторам связи не дадут повышать тарифы выше уровня инфляции, за этом проследит Федеральная антимонопольная служба.