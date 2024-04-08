Продюсер «Давай поженимся!» рассказала о стеснительном кабане на съемках

Продюсер «Давай поженимся!» Муравицкая: однажды редакторов шоу обманул жених

Креативный продюсер программы «Давай поженимся!» на Первом канале Екатерина Муравицкая рассказала о забавных случаях и форс-мажорах, которые происходили во время съемок проекта. Закулисье передачи она раскрыла в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Муравицкая отметила, что на съемки «Давай поженимся!» некоторые женихи и невесты приходили с животными. По ее словам, один из участников передачи взял с собой кабана. Животное испугалось камер и не захотело идти на сцену, и тогда хозяину пришлось взять стеснительного кабана на руки, чтобы выйти к невесте. «У нас побывала обезьяна, которая прекрасно себя вела, куры, утки, гуси чувствовали себя как дома и гуляли по студии», — добавила креативный продюсер шоу.

Однажды мужчина, подавший заявку на участие в программе, обманул редакторов, скрыв свой реальный рост, вспомнила она. «Люди научились пользоваться фильтрами и снимать себя в выигрышном свете, и мы так не раскусили одного участника. И однажды к нам на съемки приехал жених, который оказался в два раза ниже невесты, и при этом у него не было нескольких зубов», — раскрыла подробности инцидента Муравицкая. Она добавила, что в итоге редакторы нашли другого жениха для программы, а обманувший их участник стал сватом нового жениха.

Ранее ведущая «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова призналась, что она и ее коллеги пользуются записками с подсказками. По ее словам, в них указаны имена участников передачи.