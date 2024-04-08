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17:49, 8 апреля 2024Экономика

Доля юаня на торгах в России достигла максимума

ЦБ: доля юаня в структуре биржевого валютного рынка России достигла 53 % в марте

Фото: PxHere

По итогам марта 2024 года доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка России достигла максимумов и увеличилась до 53 и 39,6 процента соответственно. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, в феврале доля юаня в структуре биржевого валютного рынка РФ составляла 46,6 процента, а на внебиржевом — 32,5 процента. Таким образом, за первый месяц весны показатель увеличился на 6,4 и 7,1 процентного пункта (п.п.) соответственно.

В ЦБ также добавили, что за прошлый месяц объем торгов на валютном внебиржевом рынке РФ увеличился на 10,7 процента к февральскому показателю и достиг уровня в 13,4 триллиона рублей. В регуляторе связали подобную динамику с ростом торговли юанем. В свою очередь, доля так называемых «токсичных» валют на биржевых торгах в России за март сократилась на 6,4 п.п. — с 52,8 в феврале до 46,4 процента.

За последнее время востребованность юаня выросла не только у инвесторов и биржевых игроков, но и у рядовых россиян. Ранее аналитики финансового маркетплейса «Сравни» сообщили, что с начала 2024 года популярность китайской валюты у граждан РФ выросла в пять раз. Это позволило юаню войти в топ-3 самых востребованных валют в России. В то же время лидирующие позиции сохранили за собой доллар и евро, которые ЦБ продолжает считать «токсичными» валютами.

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      Анатолий Акулов
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