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08:30, 6 апреля 2024Экономика

В России заметили пятикратный рост популярности юаня

Аналитики «Сравни» зафиксировали пятикратный рост популярности юаня у россиян

Фото: Bobby Yip / Reuters

По данным финансового маркетплейса «Сравни», в 2024 году популярность юаня у россиян выросла в пять раз. Китайская валюта поднялась на две позиции в рейтинге самых востребованных в России и теперь занимает третье место, зафиксировали аналитики. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По информации платформы, в целом в 2024 спрос на валюту в России по сравнению с прошлым годом увеличился на 133 процента. Несмотря на свою токсичность, двумя наиболее популярными валютами в стране остаются доллар и евро. Спрос на них год к году вырос больше чем в два раза. При этом новым лидером роста стал юань. По данным аналитиков, в 2024 году он поднялся по популярности с пятого на третье месте. Спрос на китайскую валюту показал динамику в 525 процентов год к году.

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Эксперты также отмечают возросший спрос на швейцарские франки — эта валюта в рейтинге популярности поднялась с восьмого на четвертое место. Спрос на турецкую лиру увеличился не так сильно — динамика показала рост на 75 процентов. Неблагоприятная экономическая ситуация в Турции привела к падению популярности ее национальной валюты в России с третьего на пятое место.

Аналогичная ситуация с тенге — хотя спрос на валюту и вырос на 110 процентов, казахстанская валюта потеряла одну позицию в рейтинге и теперь находится на шестом месте по популярности. Японская иена поднялась с девятого на седьмое место по популярности, а спрос на нее вырос на 346 процентов.

Фунты опустились с седьмого на восьмое место, показав динамику в 231 процент. Армянский драм имеет наибольшее увеличение спроса –– на 742 процента. Это позволило ему нарастить целых семь позиций в рейтинге и войти в десятку популярнейших валют. Белорусский рубль из топ-10 выпал: в 2024 году с показателем роста спроса в 134 процента он находится лишь на одиннадцатом месте.

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22 марта китайский юань ослаб на 0,6 процента по отношению к американскому доллару — до 7,26 юаня за доллар. Такой уровень стал самым низким с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что доходность государственных облигаций Китая упала до минимального уровня. Отсутствие вариантов для инвестирования заставляет банки выбирать самый надежный вариант, а розничные инвесторы занимают очередь у отделений банков.

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      Екатерина Смирная
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