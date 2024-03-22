Курс юаня упал до минимума за год

Курс юаня к американскому доллару опустился до минимума с ноября прошлого года

Китайский юань ослаб на 0,6 процента по отношению к американскому доллару, до 7,26 юаня за доллар. Такой уровень стал самым низким с ноября прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Перед этим Народный банк Китая (НБК) указывал на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и снижения нормы резервирования для банков, что позволит придать новый импульс экономике и потреблению.

Однако эксперты отмечают, что Пекин опасается усиления оттока капитала. Хотя если процентные ставки в США снизятся, о возможности чего на этой неделе заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, то риски уменьшаются.

Исторического минимума к доллару юань достигал во второй половине прошлого года. Тогда неожиданное сокращение импорта и экспорта, а также падение потребительских расходов привели к значительному оттоку капитала. Чтобы удержать национальную валюту, государственные банки и компании прибегали к интервенциям.

Ранее сообщалось, что доходность государственных облигаций Китая упала до минимального уровня. Отсутствие вариантов для инвестирования заставляет банки выбирать самый надежный вариант, а розничные инвесторы занимают очередь у отделений банков.