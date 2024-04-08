Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

Daily Mail: два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Лондона

Два пассажирских самолета столкнулись в лондонском аэропорту Хитроу. Последствия авиаинцидента попали на видео, которое публикует таблоид Daily Mail.

Авария произошла 6 апреля. Во время буксировки лайнер Virgin Atlantic на небольшой скорости врезался в Airbus A350 авиакомпании British Airways. Крыло первого борта задело хвост второго, в результате чего оба самолета получили повреждения. Люди при этом не пострадали.

Известно, что незадолго до столкновения борт British Airways прибыл в Лондон из Аккры, столицы Ганы. Он должен был вылететь обратно в 12:40 (11:40 по московскому времени), однако рейс перенесли на 18:30 (17:30 по московскому времени). Пассажиров отправили в Гану на резервном самолете. Обе авиакомпании проведут расследование случившегося.

В минувшие выходные в Великобритании произошли сбои десятков рейсов из-за шторма «Кэтлин». На видео попало приземление лайнера Aer Lingus, который отскочил от взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра и был вынужден уйти на запасной аэродром.