Пассажирский самолет сел во время шторма, отскочил от земли и попал на видео

Посадка самолета Aer Lingus во время шторма «Кэтлин» попала на видео

Пассажирский самолет авиакомпании Aer Lingus попытался приземлиться во время шторма и отскочил от взлетно-посадочной полосы. Инцидент попал на видео, которое публикует YouTube-канал EU Plane Spotters.

Известно, что воздушное судно следовало из Венеции в Дублин днем 6 апреля. В тот момент в Ирландии и Великобритании бушевал шторм «Кэтлин».

На опубликованных кадрах видно, что во время посадки самолет развернулся боком, с трудом сел, но отскочил от земли и был вынужден развернуться. Из-за непогоды рейс перенаправили в Манчестер.

На минувших выходных шторм «Кэтлин» обрушился на западную часть Соединенного Королевства, из-за чего в стране отменили десятки рейсов. Больше 30 тысяч человек остались без электричества.